مدارس صامطة تهيئ الأجواء المناسبة للجنود المرابطين لأداء اختباراتهم

تركي السالم(صدى):

هيأت مدارس الشريط الحدودي التابعة لمكتب التعليم بمحافظة صامطة، الأجواء المناسبة وخصصت قاعات للجنود المرابطين على الحد الجنوبي – منتسبين ودارسين في المدارس الليلية – لأداء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول بكل يسر وسهولة.

ووقف مدير مكتب التعليم بصامطة الدكتور علي بن محمد العطيف, على العديد من المدارس مرحبًا بالجنود البواسل ، مؤكدًا حرص الإدارة على تقديم كل التسهيلات والإرشادات والجو الملائم طيلة أيام الاختبارات.

وبين عطيف أن إدارة تعليم منطقة جازان عملت على تحديد مواعيد مناسبة للجنود المرابطين لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والثاني بما يتوافق مع وقت ومهام عملهم، لافتاً إلى أن هذا العمل يأتي إيمانًا من تعليم جازان بالدور البطولي الذي يقدمه الجنود البواسل في الحد الجنوبي .