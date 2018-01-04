بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين رجل وسيدة بمترو الأنفاق

لندن(صدى):

نشبت مشاجرة عنيفة بين رجل وإمرأة داخل مترو الانفاق بشمال لندن ، ما اسفر عن امتداد الاشتباكات بين عدد من الركاب لينتهي بشكل مأساوي .

وظهر بالفيديو الذي وثقه أحد الركاب ، أن الشجار بدأ داخل عربة المترو بشمال لندن، حيث اشتبكت امرأة مع رجل وسرعان ما تطور الأمر فأخرج الرجل مرتدى اللون الأحمر سكينا لكن المرأة جذبته لخارج العربة وثبتته أرضا فيما انهال رجل بالضربات على وجهه ورأسه وهو ممدد أرضا.

حاول بعض الركاب التدخل لفض النزاع في بداية الأمر لكنهم فشلوا ليتطور الأمر بهذا الشكل.