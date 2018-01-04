إنجازات أول معهد للمكفوفين على مستوى المملكة

سعيد العجل(صدى):

تسعى الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة إيلاء المكفوفين حقهم المشروع في التعليم والتدريب والترفيه والرعاية اللازمة من خلال ” معهد النور للمكفوفين ” المخصص لفئة الطلاب المكفوفين، والذي تم تأسيسه عام 1382هـ بأم الجود بمكة المكرمة، كأول معهد نظامي حكومي مختص بتعليم المكفوفين بالمملكة العربية السعودية.

ويستهدف المعهد فئة الطلاب المكفوفين لجميع المراحل التعليمية، حيث يلتحق به الآن 71 طالباً؛ منهم 35 طالباً بالمرحلة الابتدائية، و17 طالباً بالمرحلة المتوسطة، و19 طالباً بالمرحلة الثانوية.

ويضم معهد النور للمكفوفين بتعليم مكة المكرمة على العديد من المرافق التعليمية والتجهيزات الحديثة كمعمل حاسب آلي مجهز ببرامج ناطقة ” للمكفوفين ” ، ومعمل للغة الإنجليزية ومعامل للتربية الفنية والرياضيات والعلوم، وقاعات لمصادر التعلم، وقاعات للألعاب القوى. فيما يقدم المعهد لجميع طلابه خدمات النقل المدرسي، ووجبة خفيفة في الفسحة يومياً.

ولطلاب المعهد مشاركات مجتمعية عديدة متميزة من خلال تفعيل اليوم العالمي للعصا البيضاء، والمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للإعاقة للسنة الخامسة على التوالي، كان آخرها مشاركة طلاب المعهد في الفعاليات المقامة بحجز السيارات بطريق جدة في ربيع الأول لهذا العام 1439هـ.

كما يشارك طلاب المعهد في الأنشطة المختلفة سواء أكانت مسابقات أو رحلات أو ندوات خارج المعهد مع التعليم العام أو داخل المعهد؛ كدوري كرة الهدف بين فرق المعهد، والمشاركة في المسابقات الثقافية ( الإلقاء الفردي، والجماعي والارتجال)، وحلقات التحفيظ، وإقامة المحاضرات، والقيام برحلات خارج المعهد, فيما تحظى المسابقات الرياضية الخارجية للطلاب باهتمام كبير من خلال المشاركة في ألعاب القوى والوثب ورمي القرص والجري، ومسابقات رياضية خارجية للمعلمين أيضاً في كرة الهدف على مستوى مناطق المملكة بالباحة وألعاب القوى ورفع الأثقال.

ويحظى المعهد باهتمام المسؤولين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وعلى رأسهم مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الذي زاره مطلع الأسبوع الحالي يوم الأحد الموافق: 13/ 4/ 1439هـ، حيث اطلع على جهود المعهد التعليمية ومناشطه المختلفة، وأشاد بمنجزاته الكبيرة وأعماله الجليلة في خدمة فئة الطلاب المكفوفين الغالية على قلوبنا جميعاً. كما رعى المدير العام الحفل الذي أقامته إدارة التربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة العام الماضي بسوق الضيافة والذي شارك فيه طلاب المعهد، كما رعى المساعد للشؤون التعليمية الدكتور طلال بن مبارك الحربي الحفل الذي أقامته إدارة التربية الخاصة بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة بحجز السيارات بطريق جدة الشهر الماضي.

وقد أبدى وفد جميعة المكفوفين بألمانيا الذي زار المعهد يوم الثلاثاء: 15/ 4/ 1439هـ انبهاره بالمعهد وما يمتلكه من تجهيزات وتقنيات حديثة متقدمة، حيث عبّر رئيس الوفد الألماني عن ذلك بعبارة: ” الإمكانيات والتقنيات الحديثة لديكم بمعهد النور للمكفوفين بمكة لا نمتلك 50% منها في ألمانيا.