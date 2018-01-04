بالصور .. حملات تفتيشية على منشآت الأغذية ببريدة

سالم المطيري(صدى):

شنت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للرقابة، اليوم الخميس، حملات تفتيشية على الأسواق المحلية بهيئة الغذاء والدواء.

وقال الحساب الرسمي لأمانة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” أقامت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية بهيئة الغذاء والدواء حملات تفتيشية على منشآت الأغذية بمدينة بريدة “.

وأضاف الحساب : ” بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات وضمان سلامة الأغذية المنتجة محلياً والأغذية المستوردة “.