بالصور .. حملات تفتيشية على منشآت الأغذية ببريدة
شنت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للرقابة، اليوم الخميس، حملات تفتيشية على الأسواق المحلية بهيئة الغذاء والدواء.
وقال الحساب الرسمي لأمانة القصيم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ” أقامت أمانة منطقة القصيم بالتعاون مع الإدارة التنفيذية للرقابة على الأسواق المحلية بهيئة الغذاء والدواء حملات تفتيشية على منشآت الأغذية بمدينة بريدة “.
وأضاف الحساب : ” بهدف التأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات وضمان سلامة الأغذية المنتجة محلياً والأغذية المستوردة “.
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