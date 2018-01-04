فوائد ” شاي البابونغ ” للبشرة والشعر

متابعات(صدى):

يساعد شاي البابونغ في محاربة مشاكل البشرة والشعر كما أنه يخفف متاعب المعدة فله الكثير من الفوائد الصحية والجمالية، وله تأثير مضاد للبكتريا والالتهابات ويساعد أيضا على شفاء الجروح فإليك بعض من فوائده للبشرة والشعر:

يستخدم كـ مكون في مستحضرات العناية بالشعر لمنحه الشعر مظهرا لامعا وملمس حريري ،ويمكن وضع ستة أو ثمانية أكياس على لتر ماء مغلي ويمزج جيدا ويترك حتى يبرد تماما ويوضع على الشعر حتى يجف وبعد ذلك يمكن شطفه.

ويستخدم البابونغ كعلاج لعيوب البشرة فهو يعمل على تهدئة البشرة ويزيل الشوائب ويمنح البشرة مظهرا نقيا ملئ بالحيوية ويعمل على تجديد خلايا البشرة.

ويمكن عمل حمام بخار بوضع ثلاثة أكياس أو أربعة في ماء ساخن وتعرض الوجه لمدة عشر دقائق.