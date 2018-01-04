بالفيديو.. لحظة سقوط مطرب على المسرح

أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض مغن بأحد الفرق الكورية الجنوبية الشهيرة لحادث مروع أثناء صعوده على خشبة المسرح مع باقي زملائه.

ظهر جونج أن في مقطع الفيديو يركض على المسرح مع أعضاء فرقته قبل أن تنزلق قدمه ويسقط في فتحة على المسرح، ويمكن رؤية زملائه يسارعون لمساعدته.

ولحسن الحظ، لم يتعرض لإصابات خطيرة، وكتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان يحيي جميع الموجودين على المسرح، ولم يلاحظ مكان خطواته، وفوجئ بنفسه يسقط في الفتحة، لكنه لم يصب بأذى.