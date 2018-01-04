الموافقة على تخطيط الأرض الحكومية كموقع ” حجز الشاحنات ” بالحدود الشمالية

خالد الضبيبي(صدى):

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، على اعتماد المخطط رقم م/ح ل/38 الخاص بتخطيط الأرض الحكومية كموقع ” حجز الشاحنات ” بمنطقة الحدود الشمالية.

وقالت أمانة المنطقة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” صدر قرار معالي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 15698 في 2/4/1439 القاضي بالموافقة على اعتماد المخطط رقم م/ح ل/38 الخاص بتخطيط الارض الحكومية كموقع (حجز الشاحنات) وجاري استكمال الإجراءات النظامية حيال تنفيذ القرار المشار إليه وتبليغ الجهات الحكومية ذات العلاقة “.