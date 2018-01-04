” النقد ” : رفع الإيقاف عن ” التكافل السعودي ” للتأمين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، إعادة السماح لشركة التكافل السعودي ” وكلاء التأمين ” بممارسة نشاطها في التأمين بعد توقفها في 19 أغسطس الماضي.

وأوضحت المؤسسة أن الوكالة تباشر عملها في التأمين ابتداءً من أمس الأربعاء؛ وذلك بعد معالجة الشركة لملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف، وأكدت التزامها بعدم التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم والاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.

وكانت مؤسسة النقد منعت وكالة التكافل السعودي من قبول مكتتبي تأمين إلزامي على المركبات، ومنع إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين على المركبات.