بالصور.. طرق الحصول على نسخ إلكترونية ومطبوعة من ” المبادئ القضائية “

علي القحطاني(صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن توفر نسخ إلكترونية قابلة للبحث من إصدار ” المبادئ القضائية ” ، عن طريق الرابط التالي https://t.co/oEdp7XXpE2 .

كما نشرت خطة توزيع النسخ الورقية من الكتب، عبر حسابها الرسمي بموقع ” تويتر ” ؛ لتسهيل الحصول عليها.

وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قد دشَن أمس الأربعاء، مجموعة المبادئ والقرارات القضائية التي تصدر لأول مرة في تاريخ القضاء السعودي من المحكمة العليا، وتتكون من كتاب يحوي 2323 مبدأ وقراراً قضائياً، ومجموعة من ثمانية أجزاء لأصول القرارات والأحكام القضائية التي استمدت منها المبادئ.