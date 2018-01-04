  • الخميس 4

    يناير

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  3. براكين تقذف كتل من الجليد شديد البرودة

براكين تقذف كتل من الجليد شديد البرودة




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