بالفيديو.. مروحية للتحالف تتراجع عن قصف مركبة تقل عناصر حوثية بسبب ” أطفال “

فهمي محمد(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول لحظة تراجع مروحية تابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن استهداف مركبة تقل عدداً من الميليشيات الانقلابية الإيرانية في اليمن بسبب تواجد أطفال.

ويظهر في المقطع المروحية التابعة للتحالف وهي تحدد الهدف بدقة متناهية في استعدادها للقصف، ولكن تراجعت فور التأكد من تواجد عدداً من الأطفال التي يزج بهم الحوثيين في جبهات القتال.

وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي قد كشف أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي عن عدد من العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية لاستهداف مواقع وصواريخ بالستية جديدة وعربات محملة بالأسلحة وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين.