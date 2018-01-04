بالفيديو.. مروحية للتحالف تتراجع عن قصف مركبة تقل عناصر حوثية بسبب ” أطفال “
وثق مقطع فيديو متداول لحظة تراجع مروحية تابعة لقوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن استهداف مركبة تقل عدداً من الميليشيات الانقلابية الإيرانية في اليمن بسبب تواجد أطفال.
ويظهر في المقطع المروحية التابعة للتحالف وهي تحدد الهدف بدقة متناهية في استعدادها للقصف، ولكن تراجعت فور التأكد من تواجد عدداً من الأطفال التي يزج بهم الحوثيين في جبهات القتال.
وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الطيران الركن تركي المالكي قد كشف أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي عن عدد من العمليات التي تمت خلال الفترة الماضية لاستهداف مواقع وصواريخ بالستية جديدة وعربات محملة بالأسلحة وثكنات عسكرية تابعة للحوثيين.
شاهد.. لحظة إلغاء مهمة إستهداف مركبة من قبل طيران التحالف، كانت تقّل أطفال يمنيين، جندتهم الميليشيات الحوثية للزج بهم في جبهات القتال. pic.twitter.com/Wn7uUtKyoz
— نجران اليوم (@NajranToday) ٤ يناير، ٢٠١٨
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2673 ] نشر منذ 39 دقيقة
آهـ ي قلبي عليكم واللله حرام عليكم يا فجرة
تستغلون اطفال ابرياء في الحروب
انتم ايش حتى الإنسانيه والشفقه والرحمه معدومه
اطفال مساكين للعنة الله عليكم وع كبيركم الذي علمكم الكهانة والسحر والشعوذهـ
عبدالملك الحوثي اللعين الفاجر
وايران الرافضة
ابو راكان[ عدد التعليقات: 196 ] نشر منذ 39 دقيقة
الحرب ليس فيها انتقائية لابد من الضحايا
اذا جلسنا كذا نجلس سنين
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22759 ] نشر منذ 34 دقيقة
طيب
بوفهد55[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 26 دقيقة
المفروض يقتلون جميعا اطفال اوغيرهم فهذه حرب
الحوثيون يطلقون صواريخ علينا وقتلت اطفال
الحرب مافيها رحمه اقتلوهم كلاب المجوس الحوثيون اتباع الهالك الكافر الزنديق العربيد الخنزير الخميني عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين
ابو وليد[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 19 دقيقة
الحرب لها ضحايا حتى ولو كانو اطفال
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7815 ] نشر منذ 19 دقيقة
لعنة الله على الحوثيين الروافض المجوس
X[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 14 دقيقة
اضربوهم لا ابوهم لا ابو اطفالهم هذولا بكره يكبروا ويحاربوننا وبعدين لما اطلقو صواريخهم على الرياض هل راعوا وجود اطفال ؟ ابدا
محمد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 4 دقائق
موقف انساني نبيل وفقهم الله
تميم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 دقائق
واضح انه شخص مهم
جعل الأطفال يمشون حتى تراهم الطائرات
فلا يقصف
محمد[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 دقيقتين
من ترك شي لوجه الله عوضه الله خيرمنه