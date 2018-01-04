البرد القارس يجتاح شرق الولايات المتحدة والثلج يتساقط في الجنوب

واشنطن(صدى):

اجتاحت عاصفة شتوية من نوع نادر جنوب شرق الولايات المتحدة لتشهد عاصمة ولاية فلوريدا أول تساقط للثلوج منذ 30 عامًا ويصبح التنقل بالغ الصعوبة، فيما تستعد منطقة نيو إنجلاند لتساقط الثلوج بكثافة، اليوم الخميس. وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية وفرجينيا حالة الطوارئ وحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق بسبب الثلوج.

وقالت الإدارة التعليمية في مدينة نيويورك إنها ستغلق المدارس العامة، اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية. وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تشهد نيويورك هطول ثلوج يتراوح ارتفاعها بين 13 و 20 سنتيمترا، بينما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 80 كيلومترا في الساعة.

وتتعرض معظم مناطق شرق الولايات المتحدة لموجة باردة جمدت أجزاء من شلالات نياغارا على الجانبين الأمريكي والكندي من الحدود وأشاعت الفوضى في الحياة اليومية وسببت تجمد المياه داخل المواسير وعرقلت مكافحة الحرائق في المناطق التي وصلت فيها الحرارة إلى 6.6 درجة تحت الصفر. وتسبب البرد القارس في وفاة تسعة أشخاص على الأقل خلال الأيام القليلة الماضية.