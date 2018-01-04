بعد شهرين من إغلاقه.. ” الريتز ” يستقبل زواره من جديد

حمود العنزي(صدى):

يستعد فندق ” الريتز كارلتون ” بالرياض لبدء الحجز واستقبال زواره وذلك بعد مرور شهرين على إخلائه من نزلائه يوم 4 نوفمبر من العام الماضي، ومن ثم إغلاقه لاستقبال الموقوفين في قضايا الفساد.

وأعلن موقع ” بووكينج ” النافذة الإلكترونية الأكبر لحجز الفنادق في العالم، موعد بدء الحجز في فندق الريتز ابتداءا من أول فبراير المقبل.

وحُجز أكثر من 95% من الغرف المتاحة فور فتح باب الحجز، حيث بلغ قيمة حجز الغرفة الديلوكس إلى 2500 ريال شاملة الضرائب.