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مواطن يصارع الموت ومطالبات بنقله مستشفى الحرس الوطني

مواطن يصارع الموت ومطالبات بنقله مستشفى الحرس الوطني
خالد الضبيبي(صدى):

تعرض المواطن عثمان الحارثي لحادث مروري في المنطقة الشرقية، مما نتج عنه نزيف في الرأس، ومن ثم نُقل إلى المستشفى الجامعي بالخبر.

وتعذر علاج المواطن بالمستشفى ومن ثم تم إدخاله العناية المركزة ثلاث مرات، وذلك بعد تردي صحته وتدهور حالته.

وتناشد والدة المواطن، الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني، قبول حالة ابنها بمستشفى الحرس الوطني بالرياض؛ لتوفر الطاقم الطبي والاستشاريين.


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