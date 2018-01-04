فوائد صحية لـ ” حب الهيل “

متابعات(صدى):

يعطي حب الهيل مذاقا لذيذ للقهوة والطعام كما أن له العديد من الفوائد الصحية وفقا لما أكده الطب الصينى والهندي أيضا.

ويعمل حب الهيل على تحفيز عملية الهضم ويحارب التقلصات كما يعمل على تنشيط عملية سريان الدم بالجسم، ويقوم بدوره في طرد السموم من الجسم ويلعب دور قوي في تحسين المزاج.

ويساعد أيضا في علاج أمراض الحلق والتهاب المثانة ومتاعب الحيض، يمكن تناول حب الهيل كبسولات أو مسحوق .