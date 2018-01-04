باحثون: خلايا ” الأكولة ” تسبب سرطان الثدي

أماني الغامدي(صدى):

أكد باحثون أن الخلايا المناعية الموجودة قرب قنوات الحليب في أنسجة الثدي السليمة تساعد في انتشار السرطان لأجزاء أخرى في الجسم.

وأوضحت دراسة سابقة أن خلايا الأكولة ” الخلايا المناعية ” والمعروف عنها تحطيم أي جسم غريب تلعب دورا في انتشار السرطان.

وأجريت تجارب على بعض الفئران وتم اكتشاف أنه حين تنجذب خلايا الأكولة لقنوات الحليب يحدث ردود أفعال وتجعل الخلايا السرطانية تغادر الثدي.

وأضاف باحث يدعى أجيريه جيسو أنه إذ تم تعطيل هذه العملية يمكن أن يتم منع الانتشار المبكر للمرض.

وتسعى الدراسات إلى تحديد نوع الخلايا الأكولة التي تعمل على انتشار المرض وهو ما يساعد في تطوير العلاج.