نصائح فعالة لعلاج نزلات البرد

متابعات(صدى):

تعد نزلات البرد من الأمراض الذي ليس لها علاج ، لكن يمكن تناول أدوية تخفف من الأعراض وتعجل من الشفاء، ويمكنك إتباع بعض النصائح التي تساعد على العجلة في الشفاء كشرب الكثير من الماء والسوائل وشاي الأعشاب مثل البابونج، وتناول شوربة الدجاج ويفضل أن تكون مليئة بالخضروات فهي لها تأثير فعال.

ويمكن استخدام بخاخا ليساعد في علاج انسداد الأنف، والمضمضة بالماء الدافئ والملح والقيام ببعض التمارين الرياضية لتقوية المناعة، ويحذر الأطباء أثناء الإصابة بنزلة البرد ألا يتم تناول الحليب ومنتجاته.