القتل حدا بحق مواطن قتل زوجته وابنته خنقا في الطائف
أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
أقدم / سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري – سعودي الجنسية – على قتل زوجته سلمى بنت صالح الثبيتي ـ سعودية الجنسية ـ وابنته منها / عدال البالغة من العمر أربعة أشهر، وذلك بخنق زوجته بواسطة عقال وخنق ابنته بيديه مما أدى لوفاتهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه الجاني المذكور من قتل زوجته وابنته وهما آمنتين معه، وعلى وجه الحيلة والخداع فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله حدًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 17 /4 / 1439هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6326 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمد لله هذا الأخبار اللي تفتح النفس للأسف الزوجات السعوديات صاروا ضحايا للظالمين الذكور المتسلطة اللي ما تخاف الله فيهم قاتل الزوجة وبنتها عمرها اربع شهور شوفوا بس الاجرام الحمدلله انهم طيروا رقبته جعله بجهنم الحمرا والله على كثر قتل الزوجات كنت أقول ولا واحد يأخذ قصاص بسبب انهم ازوجهم ولكن الحمدلله حد الغيلة هو جزاهم الشرعي شكرًا لقيادة الحزم وعقبال كل الظالمين
الحيزبون[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 19 دقيقة
انتي يام محمد انصحك تروحين تتعالجين عن الامراض النفسيه الي فيك دايما تعليقاتك تدل على حقدك على الرجال واتهامك لهم باسوء الاتهامات وتعممين حالات شاذه ونادره على كل الرجال ونسيتي ان اكثرهم واغلبهم آباء وازواج وابناء واخوان من احن الناس على امهاتهم واخواتهم وزوجاتهم ولا يقصرون في خدمتهم والمحافظه عليهم وحمايتهم لكن الي يظهر لي ان العنوسه وسن الياس بلغ بك مبلغ الحقد والكره
ابو وليد[ عدد التعليقات: 546 ] نشر منذ 9 دقائق
الحيزبون — يعطيك العافيه كفيتي ووفيتي — ههههههههههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22761 ] نشر منذ 4 دقائق
الله لايبلانا ويصلح حال عباده
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22761 ] نشر منذ 2 دقيقتين
اتمنى من وزارة الصحه. تعدل في فحص قبل الزواج وتظيف لها فحص المخدرات والاعصاب والامراض النفسيه فهذي الحلات اشد من الامراض الوراثيه