القتل حدا بحق مواطن قتل زوجته وابنته خنقا في الطائف

عبدالعزيز القثامي (صدى):

أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في أحد الجناة بمحافظة الطائف، فيما يلي نص البيان:

قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

أقدم / سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري – سعودي الجنسية – على قتل زوجته سلمى بنت صالح الثبيتي ـ سعودية الجنسية ـ وابنته منها / عدال البالغة من العمر أربعة أشهر، وذلك بخنق زوجته بواسطة عقال وخنق ابنته بيديه مما أدى لوفاتهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة ما أقدم عليه الجاني المذكور من قتل زوجته وابنته وهما آمنتين معه، وعلى وجه الحيلة والخداع فقد تم الحكم عليه بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله حدًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني / سعد بن سالم بن سعد العزيزي المطيري – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 17 /4 / 1439هـ بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم, وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره , والله الهادي إلى سواء السبيل.