الوجبات السريعة تتسبب في إصابة الأطفال بأمراض القلب والسكري

لندن(صدى):

أظهرت نتائج دراسة بريطانية، أن تناول الأطفال للوجبات السريعة، مرة واحدة في الأسبوع، يزيد من تراكم الدهون على كلى الأطفال، واحتمالية إصبابتهم بامراض القلب.

وأكدت الدراسة، أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة يستهلكون سعرات حرارية أكثر وفيتامينات أقل، ما يزيد من مخاطر تعرض الأطفال في المستقبل لأمراض القلب والسكري من الدرجة الثانية، بسبب زيادة الكوليسترول (إل.دي.اإل) ودهون الجسم.

واجريت الدراسة على نحو ألفي طفل في التاسعة والعاشرة من أعمارهم من 85 مدرسة ابتدائية، في ثلاث مدن هي لندن وبرمنغهام وليستر.