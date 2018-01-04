باحثون يكتشفون علاج جديد محتمل لسرطان الدماغ

متابعات(صدى):

أجرى باحثون، تجربة لعلاج جديد محتمل لسرطان الدماغ، على تسعة مرضى فقط، من خلال حقن فيروسا في الدم مباشرة، يصل إلى الأورام في الدماغ، ومن ثم تحفيز الجهاز المناعي لمهاجمتها.

وأشار الباحثون إلى أنه كان يوجد أدلة في جميع الحالات التسع، على وصول الفيروس إلى الهدف، بالإضافة إلى دلائل على تحفيزه الجهاز المناعي، حيث تم توجيه خلايا دم بيضاء صوب الورم لمهاجمته.

وأكد العلماء، أنه إذا تكررت النتائج في دراسات أكبر فإن الفيروس العلاجي يمكن تطويره إلى علاج مناعي فعال لمرضى أورام الدماغ الخبيثة.