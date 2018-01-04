من بينها انهيار البيتكوين وهبوط الدولار.. أبرز تهديدات الاستثمار في 2018

علي القحطاني(صدى):

يتأثر الاستثمار بالعديد من العوامل، منها ما يرفع به وينعشه، ومنها ما يهبط به أرضا ويؤثر بالسلب عليه، ومع بداية عام جديد يقلق المستثمرين على استثماراتهم بشأن تأثرها بأي عامل خارجي، وإلينا بعض العوامل التي تؤثر على الاستثمار والمستثمرين.

انهيار البيتكوين

جاء انهيار العملة الرقمية “بتكوين” على رأس القائمة التي تهدد الاستثمار والمستثمرين، وذلك بعد انتشار العملة بشكل كبير أصبح الأمر أكثر قلقا.

سجل الديون

توقع عدد من المحللين وجود تضخم في الأسواق الائتمانية، مؤكدين إفراط الشركات في توسعها لدرجة تنذر بكارثة حقيقية.

تقييم الأسهم

أشار الاستراتيجيون في بنك سوسيتيه جنرال إلى احتمالية زيادة في التقييم وارتفاع عائدات السندات، مما يوثر على الاستثمار والمستثمرين.

ارتفاع مؤشر فيكس

يعد ارتفاع مؤشر فيكس من الأمور المؤثرة على جميع المشاركين في السوق.

نهاية سياسات

لم يمتلك السوق الاقتصادي هذا التيسير الكمي ولم يشهد أيضا هذا الركود أبدا، فبعد إلغاء برامج شراء السندات متعددة المليارات لا يعرف المستثمر ماذا يتوقع من نظام الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

اتفاقية التجارة الحرة

يأتى تهديد الرئيس الأمريكي ترامب بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ” نافتا ” ، من العوامل المؤثرة على الاستثمار.

فيس بوك وأبل وأمازون

بعد انتعاش فيس بوك وأبل وأمازون بزيادة قدرها 48%، توقع البعض أن هذه المجموعات اكتفت من الاستثمار.

روبرت ميلر

انتشرت توقعات حول تراجع الإجماع التصاعدي الواهن لعائدات الأسهم في 2018، بسبب ما تعرف ب “صدمة رئيسية واحدة”، بعد تحقيق المحامي روبرت ميلر في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية 2016.

كوريا الشمالية

تعد كوريا الشمالية وخاصة بعد توسعها في المجال النووي، من المخاطر الحقيقية التي تهدد الاستثمار.

المخاطر الجيوسياسية

جاءت المخاطر الجيوسياسية في قائمة المخاطر التي تهدد الاستثمار، ومن بينها صراع بين الناتو وروسيا، وصراع بحر الصين الجنوبي، والتوترات بين الولايات المتحدة والصين، والأزمة المتصاعدة في سوريا، ووقوع هجوم إرهابي ضخم.

ضعف أكثر في الدولار

بعد التراجع الملحوظ الذي شهده الدولار خلال العام الماضي، تزداد التوترات حيال تأثيرات هبوطه على استثمارات 2018.