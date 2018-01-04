المرصد السوري: مقتل 20 مدنيا قرب دمشق

دمشق(صدى):

قال سكان والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن مقاتلات قتلت 20 مدنيًا على الأقل وأصابت عشرات في وقت مبكر اليوم الخميس، حينما قصفت مبنيين سكنيين في جيب تسيطر عليه المعارضة شرق دمشق.

وأضافوا، أن أربع قنابل على الأقل سوت المبنيين بالأرض في بلدة مسرابا التي تحاصرها قوات النظام مما أدى لإصابة أكثر من 40 شخصًا.

وذكر المرصد أن من بين القتلى الذين سقطوا في مسرابا 11 امرأة وطفلا. وأظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عمال إنقاذ ينتشلون أطفالا ونساء من تحت الأنقاض.