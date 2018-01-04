مقتل 423 شخصا في حوادث سير بتايلاند بداية العام الجديد

بانكوك(صدى):

ذكرت الحكومة التايلاندية اليوم الخميس، أن إجمالي 423 شخصًا لقوا حتفهم في حوادث سير بأنحاء متفرقة من البلاد بداية العام الجديد.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من وقوعها، إن أكثر من أربعة آلاف شخص أصيبوا في الفترة من 28 ديسمبر إلى 3 يناير.

وأفاد نائب وزير الداخلية سوثي ماكبون، بأن عدد القتلى هذا العام أقل من حصيلة العام الماضي التي بلغت 478 حالة وفاة وهي الأعلى خلال 10 سنوات، مرجعًا ذلك لـ ” حملات الحكومة للسلامة على الطرق وتشديد تطبيق القانون على نقاط التفتيش “.