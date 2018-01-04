رونالدو على قمة جبل بالبرتغال مع جوائزه الـ 14

ماجد محمد(صدى):

أكد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنه لم يكن يتوقع طوال حياته أن يفوز بجوائز عديدة في مجال كرة القدم.

جاء ذلك تعليقاً على صورة نشرها ” رونالدو ” عبر حسابه بموقع ” إنستجرام ” على قمة جبل في مادييرا البرتغالية، مع جوائزه المتمثلة في 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية، و3 من جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، و جائزتي الأفضل بالعالم.

وكتب رونالدو قائلاً : ” عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبدا أن التقط صورة كهذه “.

وتابع: ” أهدي هذه اللحظة، قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية والمنتخب الوطني “.