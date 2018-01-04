رونالدو على قمة جبل بالبرتغال مع جوائزه الـ 14
أكد نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أنه لم يكن يتوقع طوال حياته أن يفوز بجوائز عديدة في مجال كرة القدم.
جاء ذلك تعليقاً على صورة نشرها ” رونالدو ” عبر حسابه بموقع ” إنستجرام ” على قمة جبل في مادييرا البرتغالية، مع جوائزه المتمثلة في 5 كرات ذهبية و4 أحذية ذهبية، و3 من جوائز أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا، و جائزتي الأفضل بالعالم.
وكتب رونالدو قائلاً : ” عندما كنت ألعب في شوارع ماديرا وأحلم بالوصول إلى القمة في كرة القدم، لم أكن أتخيل أبدا أن التقط صورة كهذه “.
وتابع: ” أهدي هذه اللحظة، قبل كل شيء، لعائلتي وأصدقائي وزملائي والمدربين الذين تعلمت منهم وهؤلاء الذين عملت معهم في الأندية والمنتخب الوطني “.
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