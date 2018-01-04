معارض قطري: ” تميم ” يضع أسرة آل ثاني تحت الإقامة الجبرية خوفا على العرش

طلال الضوي(صدى):

كشف المعارض القطري، محمد الكوراي، اليوم الخميس، عن وجود أسرة آل ثاني تحت الإقامة الجبرية في قطر في الوقت الحالي؛ حيث منع تنظيم الحمدين عدد كبير من شيوخ آل ثاني من السفر؛ خوفًا من الانقلاب.

وقال ” الكوراي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أنا أتحدى أي شخص من أفراد أسرة آل ثاني الكريمة أن يغادر قطر ، جميعهم قيد الإقامة الجبرية وممنوعين من مغادرة قطر “.

ويمارس تنظيم الحمدين منذ مقاطعة الدول العربية لقطر، كافة الضغوطات على الشعب القطري والأسرة الحاكمة؛ لقمعهم، ومنع وقوع انقلاب، والإطاحة بتميم بن حمد من العرش.