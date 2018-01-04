الزهراني: حالات ” h1n1 ” تم إدراجها ضمن تطعيم الإنفلونزا السنوي

سعيد العجل(صدى):

صرح محمد الزهراني استشاري الأمراض المعدية بمستشفى قوى الأمن بالرياض أن حالات الإنفلونزا الموسمية ومن ضمنها h1n1 والتي تنتشر في الشتاء، تسجل سنوياً جميع المستشفيات دون إستثناء وقد تم إدراجها ضمن تطعيم الإنفلونزا السنوي.

ويعد مستشفى قوى الأمن من أقل المستشفيات التي سجلت فيه مثل هذه الحالات ويتم التعامل معها بأقصى درجات الإحتياط.

أما انفلونزا الطيور والتي يخلط الناس بينها وبين إنفلونزا الموسمية لم تسجل حالات في المملكة على الإطلاق بحمد الله.