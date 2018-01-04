النصر يفكر في التخلص من جيبور بـ ” إعارته “

طلال الغامدي(صدى):

كشفت مصادر عن إصرار لاعب النصر الليبيري ويليام جيبور، على الحصول على كامل عقدة في حالة فك الارتباط نهائيًا مع النادي، رافضًا مقترح المخالصة وتسليمه رواتبه الشهريه المتأخرة حتى يناير الحالي.

وكان من المقرر أن يمتد عقد اللاعب لـ 3 أعوام، إلا أن مدرب النصر الأرجنتيني جوستافو، طالب برحيل الليبيري نظرًا للأداء المتواضع الذي يقدمه.

وقالت المصادر إن إدارة النادي ستتخلص من عقد اللاعب عن طريق توقيعه مخالصة مالية بالتراضي أو تسويقه وإعارته، جلب مهاجم أجنبي بديلا عنه.