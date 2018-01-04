بالصور.. إجراءات صيانة للطرق بمساحة 16147م2 بالرياض
نفذت بلدية شمال الرياض اليوم الخميس، أعمال صيانة للطرق وتمكنت من صيانة أجزاء تالفة بالطبقة السطحية بمساحة 16147م 2 .
وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” قامت بلدية شمال الرياض بأعمال صيانة للطرق حيث تم صيانة أجزاء تالفة بالطبقة السطحية بمساحة: ١٦١٤٧ م٢، وصيانة أرصفة بطول ٢٥٠ م.ط، وتركيب لوحات تحذيرية بعدد ٥٠، وتعديل منسوب غرف تفتش بعدد ٧٠٠ “.
اسفلت بسكوتي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة
وينكم عن غرب وجنوب الرياض ام ان سكانه(درجة2)ولا يستحقون الاهتمام وليس لهم نصيب من الرعاية؟ ثم ان نوعية اسفلتكم هي (بسكوتي)مع اول قطرة ماء ينقشع ويخلف وراءه مطب يصطاد السيارات! وقد تكون هذه النوعية مقصودة بغرض طرح مشروع سفلتة جديد كل 6 اشهر او كل سنة لحاجة في نفس يعقوب!!! ثم ان ترك المياه تتسرب من المباني كل وقت واعادة السفلتة ( لايتفقان ) فأين مراقبي التسربات من البلدية ومن شركة المياه؟؟