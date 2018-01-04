بالصور.. إجراءات صيانة للطرق بمساحة 16147م2 بالرياض

عادل الحربي(صدى):

نفذت بلدية شمال الرياض اليوم الخميس، أعمال صيانة للطرق وتمكنت من صيانة أجزاء تالفة بالطبقة السطحية بمساحة 16147م 2 .

وقال الحساب الرسمي لأمانة منطقة الرياض عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” قامت بلدية شمال الرياض بأعمال صيانة للطرق حيث تم صيانة أجزاء تالفة بالطبقة السطحية بمساحة: ١٦١٤٧ م٢، وصيانة أرصفة بطول ٢٥٠ م.ط، وتركيب لوحات تحذيرية بعدد ٥٠، وتعديل منسوب غرف تفتش بعدد ٧٠٠ “.