مراكز التحكيم: تطبيق لائحة لتحديد أتعاب المحكمين بحد أقصى 10%

نايف السالم(صدى):

بدأت اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، تطبيق لائحتي المعايير الاسترشادية، لتنظيم قواعد الترخيص لمراكز التحكيم، وتحيد أتعاب المحكمين ومصاريفهم.

وتشمل لائحة المعايير الاسترشادية لتحديد أتعاب المحكمين عدة مواد، يأتي في مقدمتها تحيد أتعاب هيئة التحكيم وفق قواعد منها حجم المبالغ التي يدور حولها النزاع، ومستوى خبرات المحكمين، والجهد المبذول لحل النزاع.

وكذلك تم تحديد الحد الأقصى للمقابل المالي وأتعاب المحكمين، على ألا يتجاوز نسبة 10 %.

ودعت اللائحة المراكز والجهات الحكومية والهيئات، بتصحيح الأوضاع النظامية لديها خلال ستة أشهر بحد أقصى، والاطلاع على اللائحتين من خلال الموقع الرسمي لمجلس الغرف السعودية.