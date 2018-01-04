النصر يسعى للحصول على خدمات مهاجم برشلونة الإكوادوري

طلال الغامدي(صدى):

دخلت إدارة نادي النصر في مفاوضات قوية مع المهاجم الأوروجوياني جوناثان ألفيس المحترف حاليًا في صفوف فريق برشلونة الإكوداوري، حيث طلب المدرب .

تسعى إدارة نادي النصر، إلى خطف المهاجم الأوروجوياني جوناثان ألفيس لاعب برشلونة الإكوداوري؛ لتدعيم صفوفه، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصفقة 3 مليون دولار.

وقالت مصادر إن مدرب النصر جوستافو كونتيروس، طلب من إدارة النادي، التعاقد مع ” ألفيس” خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويرغب المهاجم في الرحيل عن صفوف برشلونة، بعد تلقيه عددًا من العروض من أندية بالأكوادور، وهو ما دفع مدرب النصر لطلب انضمامه، في ظل رغبته في الاستغناء عن خدمات الليبيري وليام جيبور.