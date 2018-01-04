” حساب المواطن ” يكشف عن الحالة الوحيدة التي يصرف فيها الدعم بأثر رجعي

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج ” حساب المواطن ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الحالة الوحيدة التي يتم فيها صرف الدعم للمستفيد بأثر رجعي.

وقال الحساب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض ، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر.

وكان الحساب قد أعلن أمس الأربعاء عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثانية للمسجلين في البرنامج، مشيرًا أن الحساب يستقبل طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج إلكترونيا، عبر بوابته.

وأضاف أنه يتاح للمُسجل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال 3 أشهر من صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية.