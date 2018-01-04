  • الخميس 4

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. أسباب تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات في ديون نادي الاتحاد

أسباب تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات في ديون نادي الاتحاد

أسباب تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات في ديون نادي الاتحاد
نواف السالم(صدى):

كشفت اللجنة المختصة من هيئة الرقابة والتحقيق لملف قضايا وديون نادي الاتحاد، أن تأجيل الإعلان عن نتائج التحقيقات، جاء نتيجة للتلاعب الكبير والهدر المالي في الأعوام العشرة الماضية الذي يحتاج إلى مزيد من التقصي للأوراق.

وأشارت اللجنة إلى أن رئيس النادي، يقدم تسهيلات وكبيرة من توفير للمعلومات والمستندات التي تطلبها؛ رغبة في تخليص النادي من الديون المتراكمة عليه.

وتستمر اللجنة في استجواب عدد من الشخصيات الاتحادية التي كانت تشغل مناصب إدارية في وقت سابق بالنادي.

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *