تحديد 8 شروط للأندية لقيد اللاعبين المواليد

ماجد محمد(صدى):

مع بدء فترة الانتقالات الشتوية للاعبين الجدد، أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عن حدث تاريخي في الملاعب على صعيد أندية دوري المحترفين، حيث إنه يحق لكل ناد من الأندية الـ14 تسجيل لاعب واحد من مواليد المملكة.

وحدَد الاتحاد، ثمانية شروط للأندية لقيد اللاعبين المواليد، أولها أن يكون اللاعب من مواليد المملكة، وإرفاق صورة من شهادة ميلاد اللاعب أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ ميلاده مصادق عليها من النادي.

كما اشترطت أن يكون لدى اللاعب إقامة نظامية سارية ويستثنى من ذلك مواطنو دول مجلس التعاون، وإرفاق صورة من جواز سفر اللاعب إن وجد مصادق عليها من النادي، ووجوب تطابق تاريخ ميلاد اللاعب في شهادة الميلاد والإقامة وجواز السفر، وأن يكون اللاعب مسجلا في ناد خارجي أو اتحاد آخر مع تقديم اللاعب تعهد بذلك.

وتضمنت الشروط، ألا يكون قد سبق للاعب تمثيل أي منتخب، وأن تتوافر في اللاعب الشروط المطلوب توافرها في اللاعب السعودي والمنصوص عليها في المادة الـ9 من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باستثناء شرط المؤهل الدراسي.

وكانت قد بدأت، اليوم الخميس، فترة فترة تسجيل اللاعبين الثانية ” الشتوية ” بأندية دوري المحترفين، وتستمر حتى 31 من يناير الجاري.

يذكر أن الأيام الماضية، أعلنت بعض الأندية عن إتمام صفقات جديدة منها، إعلان الاتفاق عن تعاقده مع الصومالي ليبان عبدي والحارس أحمد عبدالستار وانضمام عماد متعب مهاجم الأهلي المصري إلى التعاون.