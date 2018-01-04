” بتكوين ” تواصل سقوطها.. و ” ريبل ” تسجل مستوى قياسي جديد

علي القحطاني(صدى):

سجلت العملة الرقمية ” بتكوين ” ، اليوم الخميس، انخفاضًا بعد يوم واحد من تعافيها، وسط قطار الارتفاع السريع للعملات المنافسة لها ” ريبل ” و ” أثريوم ” .

وانخفضت ” بتكوين ” إلى 15.057 دولار بنسبة 0.50%، خلال تعاملات اليوم، وبلغت قيمتها السوقية 253 مليار دولار.

وفي المقابل سجلت ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية ” ريبل ” مستوى قياسي جديد، إلى 3.56 دولار بنسبة 35.35%، بعدما لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق 3.60 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وبلغت القيمة السوقية لـ ” ريبل ” 138 مليار دولار؛ لتصبح ثاني عملة رقمية تتجازو حاجز المائة مليار دولار.