بالفيديو.. أصدقاء شاب يحاولون إثنائه عن الزواج في حفل زفافه

متابعات(صدى):

تحدى شاب وعروسته ، أصدقاءه خلال حفل زفافه ، بوصلة رقص على أغنية مهرجانات ، ما اثار اعجاب المعازيم لطرافتهما .

وظهر أصدقاء العريس في مقطع فيديو متداول وهم يحاولون إثناءه عن قراره في الزواج، وتعديد المسئوليات التي تنتظر الزوجان، والتي مر بها الكثيرون من قبلهما، إلا أن العروسين بديا متمسكان ببعضهما البعض، وأظهرا حبهما علنا بأغنية مشتركة بينهما وصديقي العريس.