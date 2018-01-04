بالفيديو.. أصدقاء شاب يحاولون إثنائه عن الزواج في حفل زفافه
تحدى شاب وعروسته ، أصدقاءه خلال حفل زفافه ، بوصلة رقص على أغنية مهرجانات ، ما اثار اعجاب المعازيم لطرافتهما .
وظهر أصدقاء العريس في مقطع فيديو متداول وهم يحاولون إثناءه عن قراره في الزواج، وتعديد المسئوليات التي تنتظر الزوجان، والتي مر بها الكثيرون من قبلهما، إلا أن العروسين بديا متمسكان ببعضهما البعض، وأظهرا حبهما علنا بأغنية مشتركة بينهما وصديقي العريس.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2673 ] نشر منذ 2 ساعتين
يوووهـ ي للطيف شكل السيدة
من حركة ادينها تتحدى بقوة امرأهـ
دكتا تورية ههههههههههههههههههههههه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3687 ] نشر منذ 54 دقيقة
خليطي الله يهديهم
اللهم لك الحمد الذي عافانا مما اتبلاهم به
بنت النور[ عدد التعليقات: 595 ] نشر منذ 23 دقيقة
هههههههههههههههه سامجين