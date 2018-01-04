” التنمية العقاري ” يطلق برنامج إسكان المتقاعدين
أعلن صندوق التنمية العقاري إطلاق برنامج خاص لتمويل إسكان المتقاعدين ومن شارف على التقاعد، وتفعيل برنامج البناء الذاتي في أقرب وقت.
ويهدف برنامج البناء الذاتي لإعطاء المستفيد مبلغ التمويل على دفعات، موضحا أن التنازل عن التمويل المدعوم يكون لأقارب المستفيد من الدرجة الأولى ممن ينطبق عليهم شروط التنازل.
وأكد الصندوق في بيان له على موقعه الإلكتروني أمس الأربعاء، أن منتج الأرض منحة بدون مقابل مالي ويجب تطويرها خلال 10 سنوات بحد أقصى، على أن يتسلم المنتج خلال 3 سنوات من تاريخ التعاقد.
وذكر أن رهن العقار يمنح المستفيد 75-85% من قيمة دفعة واحدة من جهة التمويل، على أن تكون الفترة المحددة للموافقة على المنتج هي شهر واحد فقط، مؤكدا أن الأولوية بحسب إقدمية الطلب وتحديث البيانات والقدرة على السداد.
ودعا جميع المتقدمين ممن لديهم التزامات مالية لسرعة سدادها حتى يظهر اسمهم سريعا، وألا يكون تحت اسم المتقدم أو المرافقين بالطلب منزل أو صك أرض او عداد كهربائي في ىخر 5 سنوات من التقديم.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3687 ] نشر منذ 34 دقيقة
ماهذا الهراء
يعني الي ارضه في موقع مش ولا بد ومشتريها ب 200 ألف
كم تعطونه
والي عنده أرض على موقع استراتيجي قيمتها 10 مليون
كم تعطون
يعني الي عنده فلوس تزيدونه والي ماعنده فلوس تسفلونه للاسفل
مو كلهم مواطنين ويبون السكن مثل بعض
حسبي الله على الي غير نظام الصندوق
وصار الصندوق مندوب مبيعات للبنوك التجاريه والمطورين العقاريين
يسلمونهم ارقاب المواطنين يمصون دمهم
بعدين موضوع الدعم كذب في كذب
بعد ماتسدد القسط لبنك بيوم او يومين ينزل لك الدعم
واحد يقول نزلي شهر وبعدين مانزل
ويالله روح راجع ودور على الدعم
اكبر غلطان الي يقبل نظام القرض المدعوم
يا اما قرض حسن من الدوله بدون فوائد
او تقدم للمحكمة الادارية وارفع دعوى يحكمون لك مثل الناس