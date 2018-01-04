استقبال 475 قضية في المرافق العدلية خلال ساعة العمل الأولى

حمود العنزي(صدى):

كشفت وزارة العدل، اليوم الخميس، عن ما يحدث في الساعة الأولى من العمل داخل المرافق العدلية .

وقالت الوزارة في انفوجرافيك تم نشره عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” إن في الساعة الأولى يكون هناك 475 قضية واردة في المرافق الدولية، ويتم عقد 1145 جلسة، بالإضافة إلى صدور 176 حكم أوقرار، وتستقبل 505 طلب تنفيذ.

وتشهد الساعة الأولى أيضًا تنفيذ 136 قرار تنفيذي، وانعقاد 48 محضر، و851 وكالات صادرة، بينما تبلغ العمليات على العقار329.

واشارت إلى أن في الساعة الأولى تبلغ نسبة العمليات القضائية 49%، و 19 % عمليات تنفيذية، و32% عملية توثيق.