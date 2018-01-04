اعتماد 3 مراحل لاستكمال مشروع توسعة المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

صدرت تعليمات، باستكمال مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف، وفقًا للتصميمات المعتمدة من قبل المقام السامي، وذلك على ثلاث مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى استكمال بناء الجزء الأمامي والبنية التحتية للجزء الخلفي من الجناح الشرقي للتوسعة، وتأهيل الساحات المحيطة به والتي من المتوقع أن تستوعب نحو 290 ألف مصلٍ، بالإضافة إلى البدء في تهيئة الساحات الغربية للمسجد، وكذلك تأهيل الساحات المحيطة به لخدمة المصلين واستيعاب ما يقارب 230 ألف مصلٍ.

كما تتضمن المرحلة الثانية، إنشاء الدور الثاني بالمسجد النبوي الشريف، عن المرحلة الثالثة والتي تم تأجيلها لتشمل الجهة الشمالية من المسجد النبوي الشريف.