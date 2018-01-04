النفط يواصل تصاعده وسط توترات الوضع الإيراني

عادل الحربي(صدى):

واصلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها منذ بداية العام، بالرغم من استمرار التوتر في طهران التي تعد ثالث أكبر عضو في ” أوبك “.

وارتفع خام برنت أعلى 68 دولار، كما سجلت عقود ” برنت ” الآجلة تسليم مارس 68.14 دولار للبرميل بنسبة 0.4%، خلال التعاملات الصباحية، ليقترب من أعلى مستوى له عند 68.16 دولار في مايو 2015.

وتجاوز الخام الأمريكي 62 دولار، كما صعدت العقود الآجلة له تسليم فبراير 62.14 دولار للبرميل بنسبة 0.8%، وهو الأعلى له منذ مايو 2015.

وكان معهد البترول الأمريكي أظهر أمس انخفاض مخزونات النفط الأمريكية من 5 مليون برميل إلى 427.8 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي.