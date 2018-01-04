الحرس الوطني تفعل الأجهزة اللوحية بدلا من النشرات الورقية

عادل الحربي(صدى):

طبقت إدارة تقنية وأمن المعلومات بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي، اليوم الخميس، تقنية الأجهزة اللوحية الذكية لتقديم النشرات الإلكترونية بدلا من الورقية الخاصة بالتدريبات.

وجاء استخدام هذه التقنية في برامج التدريب والدورات المنهجية والمنعقدة بالإدارة، بهدف الترشيد في استخدام الأوراق وأحبار الطباعة وتوفير الوقت والجهد على المتدربين.

وقال مدير إدارة التقنية، المقدم حسن معتوق القطان، أن هذه التطبيق يعمل به لأول مرة على مستوى وزارة الحرس الوطني، وهو يتماشى مع برنامج التحول الوطني الرقمي 2020، ورؤية المملكة 2030.