أمير المدينة : إنجاز الخدمات الحكومية بأسرع وقت حق مشروع للمواطن

نايف السالم(صدى):

زار الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، بمرافقة الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير المنطقة، مركز الخدمات الشامل بالمنطقة.

وأشاد أمير المدينة المنورة، بمنظومة الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة من قبل المركز، مؤكدا أن المركز يقوم بمهامه على أكمل وجه والتي تتمثل في إنهاء إجراءات المواطن الحكومية في مكان واحد.

وأكد أحقية المواطن في إنهاء خدمته دون الحاجة لوقت كبير لإنجازها، مشيرا أن تحسين الخدمات مطلب أساسي لكلا من المواطن والمقيم على حد سواء.