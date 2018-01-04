المدير التنفيذي لـ ” قياس ” يشرح الهدف من الاختبارات الوطنية

حمود العنزي(صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي، الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري، المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس، عن الهدف من الاختبارات الوطنية، موضحاً أنها تأتي لتزويد صانع القرار بقياس صادق وموثوق وقابل للمقارنة عن مدى إتقان الطلاب والطالبات على المستوى الوطني للمهارات والمعارف اللازمة.

كما أشار إلى أنها تهدف إلى تقديم معلومات وتوصيات لتعزيز فعالية التعلم إلى راسمي السياسات التعليمية وصناع القرار وقادة المدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

وقال إنها اختبارات مقننة تستقرئ تحصيل الطلاب والطالبات التعليمي على المستوى الوطني في مواد دراسية وصفوف محددة وتوفر مؤشرات عالية المصداقية لصنّاع القرار والمعلمين.

صرَح بذلك خلال عرض قدمه سمو المدير التنفيذي لقياس عن برنامج الاختبارات الوطنية بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، ومعالي نائبه الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وآخرين.