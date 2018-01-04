” الجمارك ” : ضبط 3 مليون جهاز إنارة مغشوشة خلال 2017

علي القحطاني(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى، أنه تم ضبط 3.334.787 مواد وأجهزة إنارة مغشوشة ومقلدة عبر المنافذ الجمركية خلال عام 2017.

وأوضح ” العيسى ” أن المواد المضبوطة تبلغ قيمتها 51.405.901 ريال، لافتًا إلى أن عدد الواردات من أجهزة ولمبات ولوازم الإنارة خلال الفترة من 1/‏1/‏ 2016 حتى 15/‏ 12/‏ 2017 وصلت إلى 112,328,876 كيلو جرامًا بقيمة 2,042,152,316 ريال.

وأشار إلى أن المملكة تستورد منتجاتها من 33 دولة، ويأتي على رأسهم جمهورية الصين الشعبية، إيطاليا، ألمانيا، أمريكا، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، الإمارات، مصر، اليونان، الاتحاد الأوروبي.

كما أكد ” العيسى ” أن الجمارك تطبق منظومة سلامة الواردات من خلال اشتراط إرفاق شهادة مطابقة من جهة معتمدة رسميًا ببلد التصدير تشهد بأن البضاعة مطابقة للمواصفات القياسية، كما يتم سحب عينات وتحليلها بالمختبرات العامة والخاصة المعتمدة.

وكانت وزارة التجارة ضبطت فيما سبق أكثر من 7 ملايين منتج مقلد ومغشوش خلال 3 سنوات، أبرزها منتجات غذائية، وأدوات كهربائية، ومنتجات تجميل، وملابس.