مستهلكو الوقود يبتكرون طرقا متعددة لمواجهة ارتفاع الأسعار

عادل الحربي(صدى):

ابتكر بعض المستهلكون للوقود، طرقا متعددة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، مطلع العام الحالي.

وتمثلت هذا الطرق، في محاولة البعض تغيير نوع وقود مركباتهم، إضافة إلى البحث عن محلات تجارية لا تشملها الضريبة.

كما لجأ آخرون إلى الشراء من محلات الجملة لتوفير بعض التكاليف، إضافة إلى الاستغناء عن الأيدي العاملة، ومحاولة تعلم بعض المهن البسيطة التي توفر عليهم أجور خدمات الصيانة.