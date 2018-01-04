بالصور.. محافظ المجمعة يجتمع برؤساء البلديات لمناقشة مهام عملها

سعيد العجل(صدى):

رأس محافظ محافظة المجمعة ،صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل و بحضور الدكتور عناد العجرفي وكيل المحافظة الاجتماع الدوري الواحد والعشرون ،لرؤساء بلديات المحافظة والذي عقد بمبنى الاحتفالات بمدينة الارطاوية،وقد اطلع سموه في بداية الاجتماع على جدول الأعمال المطروح ،وناقش أبرز المواضيع التي تخص عمل بلديات المحافظة وماتم اتخاذه حيالها .

الجدير بالذكر ان اجتماعات سمو المحافظ مع رؤساء البلديات؛ تأتي ضمن الاجتماعات التي من شأنها تطوير وخدمة العمل البلدي وتعزيز مهام البلديات بالمحافظة والارتقاء بالعمل إلى مراحل متقدمة من الانجاز والمتابعة.

وقد استقبل في مبنى احتفالات بلدية الأرطاوية مدراء الدوائر الحكومية والقطاعات الأمنية، وفي ختام زيارة سمو المحافظ تناول الجميع وليمة الغداء التي دعى إليها رئيس بلدية الارطاوية الاستاذ عبدالرحمن بن حمد الصالح.