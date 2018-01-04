بعد صفقتي متعب والشيخ.. السعيد يتلقى عرضا شفهيا من الأهلي

ماجد محمد(صدى):

يقترب نجم النادي الأهلي المصري عبد الله السعيد، من الانتقال إلى الأهلي ، ليبلغ عدد اللاعبين المنتقلين إلى صفوف أندية المملكة حتى الآن خلال الانتقالات الشتوية، ثلاثة لاعبين، حيث انتقل كلًا من لاعبي الأهلي عماد متعب وأحمد الشيخ، إلى ناديي التعاون والاتفاق.

وأوضحت مصادر أن ” السعيد ” تلقى حتى الآن عرضًا شفهيًا للانتقال بنظام الإعارة لفترة 6 أشهر، كما أظهر السعيد ترحيبه بالانتقال، ليخوض التجربة بجانب زملاؤه المحترفين في أندية المملكة.