اللواء عطية المالكي: القدرات التصنيعية الحربية المحلية تضاهي المستورد

نايف السالم(صدى):

أكد مدير عام الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، اللواء المهندس عطية المالكي، أن القدرات التصنيعية الحربية المحلية تضاهي المستورد خارجيًا من ناحية الجودة والمواصفات.

وأشار ” المالكي ” خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه أمس؛ لتسليط الضوء على معرض القوات المسلحة؛ لدعم التصنيع المحلي، إلى أن نسبة القطع التي تصنع محليًا وتذهب للجهات المستخدمة وترد لسبب عدم مطابقتها المواصفات والمعايير أقل من 2 %.

وأوضح أن أهداف المعرض، تتمثل في عرض الفرص التصنيعية والاستثمارية من المواد وقطع الغيار والمعدات، وتمكين المصانع المحلية والمراكز البحثية المتخصصة بالمجال الصناعي.

كما يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتطويرها بما يوافق مع معايير الجودة، وكذلك الإسهام في نقل وتوطين ناعة المواد التكميلية وتطويرها، إضافة إلى إيجاد فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص وجلب رأس المال الأجنبي.

ويقام المعرض في الرياض من 25 فبراير وحتى 3 مارس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، بمشاركة دول التحالف لإعادة الشرعية في اليمن، بمشاركة أكثر من 72 شركة محلية، و47 شركة عالمية ستقوم بعرض قدراتها ومتطلباتها.