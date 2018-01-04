41 طالبة من أبناء شهداء الواجب تستهدفهن مبادرة عطاءات وفاء بتعليم مكة

سعيد العجل(صدى):

بادرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة شؤون المعلمين (بنات) مبادرة عطاءات وفاء بقيادة مساعدة مدير الإدارة جواهر قهوجي وتنفيذ منسقة مكتب وفاء المشرفة عائشة العريشي .

وتستهدف المبادرة أبناء شهداء الواجب وأبناء منسوبي التعليم المتوفين وذلك من خلال التواصل مع المراكز والمعاهد المتخصصة في الدورات كالمعهد السعودي للتدريب ومعهد جمعية أم القرى ومعاهد ومراكز التأهيل الوطني للغات.

حيث تم توفير دورات تدريبية لـ 41 طالبة في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية والقيادة الإدارية، كما تم تكريم جميع المعاهد والمراكز الداعمة ببطاقة شكر وتقدير.

وهدفت المبادرة إلى رعاية أبناء الشهداء وأبناء منسوبي التعليم المتوفين رعاية اعتراف بالفضل ورداً للجميل لمن بذلوا أنفسهم رخيصة من أجل الوطن ومن أفنوا أعمارهم في قطاع التعليم مناضلين ورغبة الإدارة في مشاركة مكتب وفاء في رعاية هذه الفئة وتكريمهم مع لفت الانتباه لهم ورعايتهم وتوفير الفرص المناسبة لهم.