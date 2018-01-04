أول تعليق رسمي على حفل زواج الشابين المثليين بالعرضيات

نايف السالم(صدى):

قال محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، إن التحقيقات ماتزال جارية في واقعة احتفال عدد من الشباب بزواج المثليين، لافتا إلى أهمية انتظار نتائج التحقق.

وكانت ” صدى ” قد نشرت قبل أيام تفاصيل حول الحادثة التي أقيمت في استراحة بمركز قنونا في وقت متأخر نهاية الأسبوع الفائت موثقة بمقاطع فيديو، تظهر الشبان داخل الاستراحة وهم يرقصون على أنغام الموسيقى، في حين تزين الشابان المثليون بالزينة وسط أجواء احتفالية من نظرائهم الحاضرين.

وتحركت الجهات الأمنية على إثر بلاغاً تلقته بالحادثة، وشكلت فرقا أمنية ميدانية داهمت الاستراحة وألقت القبض على كل من كان داخلها، ويجرى التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.

وشدد الشريف في تعليقه على الحادثة، على أهمية وعي أبناء الوطن في التمسك بثوابت الدين والأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة التي تقوم بها هذه البلاد المباركة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر بشكل موسع.

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