أول تعليق رسمي على حفل زواج الشابين المثليين بالعرضيات
قال محافظ العرضيات علي بن يوسف الشريف التابعة لمنطقة مكة المكرمة، إن التحقيقات ماتزال جارية في واقعة احتفال عدد من الشباب بزواج المثليين، لافتا إلى أهمية انتظار نتائج التحقق.
وكانت ” صدى ” قد نشرت قبل أيام تفاصيل حول الحادثة التي أقيمت في استراحة بمركز قنونا في وقت متأخر نهاية الأسبوع الفائت موثقة بمقاطع فيديو، تظهر الشبان داخل الاستراحة وهم يرقصون على أنغام الموسيقى، في حين تزين الشابان المثليون بالزينة وسط أجواء احتفالية من نظرائهم الحاضرين.
وتحركت الجهات الأمنية على إثر بلاغاً تلقته بالحادثة، وشكلت فرقا أمنية ميدانية داهمت الاستراحة وألقت القبض على كل من كان داخلها، ويجرى التحقيق معهم تمهيداً لإحالتهم للنيابة العامة.
وشدد الشريف في تعليقه على الحادثة، على أهمية وعي أبناء الوطن في التمسك بثوابت الدين والأخلاق الحميدة والقيم الفاضلة التي تقوم بها هذه البلاد المباركة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تحقق في الأمر بشكل موسع.
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🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2673 ] نشر منذ 2 ساعتين
استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم
استغفر الله العظيم
ما اهون الخلق ع الخالق إن هم عصوهـ
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههه
وراكم حبيبي عادي
هيا لا اشوف ….. احد يلوم البنات
اذا راحت مع عبد او با كستاني
الهواوي[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاحول ولاقوة الا باالله
يارب لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء
ابو محمد[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون …حسبنا الله ونعم الوكيل …الله يهدي ضال المسلمين..
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦[ عدد التعليقات: 2673 ] نشر منذ 2 ساعتين
قامن هذة الدولة المباركة
العظيمة الرشيدهـ
منذ عهد المؤسس الملك
المؤمن
عبدالعزيز آل سعود رحمه الله
قامت وما زالت حتى عصرنا هذا بقيادة ولاة امورنا آل سعود حفظهم الله
ع مبدأ تحكيم كتاب الله وسنة الرسول محمد صلى الله ع وسلم
مهما تقول عليها المتقولون وتشدق المتشدقون كذباً وزوراً
ومهما نبحت ع الكلاب
قامت ع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة الوسطيه لا افراط ولا تفريط
قامت ع محاربه البدع والشرك والفكر الأرهابي وكل امر دخيل ع ديننا وعاداتنا العربية الأصيلة
قامت ع محاربة المجاهرة بالمعاصي والذنوب عياناً بيا ناً
وما زال اعداء الإسلام يكيدون لها الحقد ويسعون الى خرابها بشتى الطرق والوسائل
نسأل الله ان يدين علينا نعمة الأمن والأمان وان يصلح الأحوال وان لا يغير علينا حالنا
عيش كثير تشوف كثير[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا ولا شي امام الغزو الفكري والانحلال الاخلاقي
كثرو الخنازير بالبلد
قل الوازع الديني بسبب تغيير المناهج الدينية
بوزيتف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
يالشريف ثوابت الدين تتناقض مع ماتقوم به هيئة الترفيه التي تدعو للانحلال والاختلاط والغناء والرقص فما هذا اتناقض ياشريف؟
قلوي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الفعل قمة الليبرالية فهل يريد الليبراليون ان نطبق الليبرالية هكذا…؟؟!!
سيف[ عدد التعليقات: 4849 ] نشر منذ 1 ساعة
راح ننتظر يا معالي المحافظ.
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3687 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا هذا مايريده الغرب باسم الليبراليه
والمصيبة انهم يمتطون اغبياء من بني جلدتنا ينادون لهم بالحرية البهيميه والليبراليه
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا
اللهم اصلح احوال الشباب واهدهم الى الطريق الصحيح
💄أم محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6326 ] نشر منذ 44 دقيقة
ويقولون ليش الناس ترفض تزوج شباب والله من فضايحهم وبلاويهم وشذوذهم لعنة الله عليهم من دشير المشكلة عددهم كبير ماهم واحد وإلا اثنين عشان نقول مجرد حالات بسيطة
المر[ عدد التعليقات: 503 ] نشر منذ 31 دقيقة
ذي حاله شاذه والشاذ لاجكم له مجتمعنا فيه الخير ان شاء الله اذا احد سرق فليس الكل حراميه والافعال علي صحابها
ارجع المناهج الدراسية مثل السابق[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 28 دقيقة
كنّا ندرس ٧ او ٨ مواد إسلامية بالترم وأنتم جعلتموها واحدة فقط وأغلبية الترم يذهب إجازات ومن ثم تطالبون التمسك بالقيم الاسلامية ، كيف يتمسكون بها وهوه لايوجد مدرسة لتعليم ذلك الامر . اتقى الله وأعيد المناهج كما السابق
نسيت انساك[ عدد التعليقات: 94 ] نشر منذ 23 دقيقة
حسبي الله فيهم عدد ماكان وعدد مايكون الله يسلط عليهم البلاء ويجعلهم عبره لغيرهم الله يبتليهم بالامراض التي يعجز الطب عن علاجها هولاء حتى ماتدعي لهم بالهدايه هولاء سلكوا طريقا خارج الفطره حتىالحيوانات ارتقت عن تصرفهم الله ينتقم منهم شر انتقام حسبي الله ونعم الوكيل فيكم