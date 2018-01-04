بالصور.. بلدية الروضة تزيل 122 مخيما مخالفا بالرياض

سعيد العجل(صدى):

قامت بلدية الروضة التابعة لأمانة منطقة الرياض بالتعاون مع لجنة التعديات بالأمانة وقوة المهمات والواجبات الخاصة بازالة مخيمات مخالفة اعتدى أصحابها على مرافق عامة وأراضي للغير في الجنادرية حيث تم ازالة ١٢٢ مخيم وعدد ٥٤ حظيرة ماشية وغرف جاهزة بعد انتهاء مهلة الاشعارات المقدمة لهم.

ذكر ذلك المهندس عبدالله الطيار رئيس بلدية الروضة واشار الى ان هذه الجولات اليومية مستمرة حفاظا على المرافق العامة .

وأهاب المهندس الطيار بالمواطنين التعاون مع الأمانة باتباع الأنظمة والاشتراطات البلدية مؤكدا على دورهم الهام في هذا الشأن .